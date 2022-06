La Région bruxelloise et Febelfin lancent des formations gratuites à la banque en ligne

La Région de Bruxelles-Capitale et Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, se sont engagées, dans une convention signée la semaine passée, à mettre en place des formations à la banque en ligne et des actions de sensibilisation jusqu'en 2025 afin d'accompagner les citoyens vers l'autonomie numérique et la maitrise des outils numériques, annoncent lundi les autorités bruxelloises.

On dénombre aujourd'hui en Belgique quelque 15 millions d'abonnements à la banque en ligne et 10 millions d'abonnements à la banque mobile. Cependant, une partie des citoyens n'utilise toujours pas ces services bancaires numériques entre autres par crainte de l'outil informatique.

C'est dans ce contexte qu'a été lancée la collaboration entre partenaires publics et privés, via le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et easy.brussels, l'agence bruxelloise de simplification administrative. Premier projet découlant de cet accord: 'J'adopte la banque numérique'. Dans toutes les communes bruxelloises, Febelfin proposera gratuitement des séances d'information pour les citoyens bruxellois sur les services bancaires et les paiements numériques, complétées par un volet de sensibilisation aux différentes formes de fraude, comme le phishing ou la fraude à la demande d'aide.

Des représentants de différentes banques pourront répondre aux questions des participants et notamment les aider à installer l'app de leur banque sur leur téléphone. "L'avenir sera numérique ! Or, 40% des Bruxellois déclarent n'avoir aucune compétence informatique. C'est pourquoi, la Région bruxelloise a mis en place un Plan d'Appropriation numérique. Celui-ci invite tous les acteurs, tant le tissu associatif que les entreprises privées à mener des actions visant à améliorer les compétences numériques des Bruxellois", a commenté Bernard Clerfayt, le ministre régional en charge de la transition numérique.

"A l'heure où le monde se digitalise de plus en plus, l'inclusion numérique fait l'objet d'une attention continue de la part du secteur financier. Les banques innovent et développent des solutions pour répondre aux besoins des citoyens mais veillent aussi à ne laisser personne de côté. Une partie de la population a en effet besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour faire la transition et cette action vise à apporter une réponse concrète. Elle s'inscrit ainsi entièrement dans le cadre de notre engagement social", a ajouté Karel Baert, l'administrateur délégué de Febelfin.