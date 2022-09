La Région bruxelloise et Beliris achètent le bureau van Eetvelde, un fleuron de l’Art Nouveau conçu par Horta

C’est un petit bijou de l’art nouveau qui a été racheté par la Région bruxelloise et Beliris ce lundi : le bureau van Eetvelde, signé Victor Horta et situé juste à côté du célèbre hôtel du même nom.

Des courbes, du marbre, du bois précieux… On retrouve une symphonie de matières dans ce bureau pensé par un maître Horta au sommet de son art. "Il y a quelque chose d’incroyablement flamboyant dans cet ensemble, un raffinement poussé à l’extrême et un des derniers ensembles mobiliers intégré, encore existant, dans l’œuvre de Horta", reconnaît Benjamin Zurstrassen, historien de l’art et décorateur du Musée Horta à Saint-Gilles.