La région bruxelloise est allée vendre les atouts de la capitale aux touristes espagnols

Alors que les touristes belges ont l’habitude de se rendre en Espagne, le nombre d’Espagnols qui visitent Bruxelles est également en augmentation, a rapporté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort lors de séminaires à Madrid et Barcelone. Il s’y trouve pour promouvoir la capitale en tant que destination touristique dans le cadre des "Brussels Days Spain" organisés cette semaine.

Rudi Vervoort y a présenté les atouts touristiques de Bruxelles, notamment ses expositions, l’ouverture récente de l’Hôtel Van Eetvelt et de la Maison Hannon, deux perles de l’Art nouveau, ou encore la rénovation de la Bourse avec son "Belgian Beer World". Le marché touristique espagnol est important pour Bruxelles. Avant la pandémie, l’Espagne représentait le deuxième marché avec 6,8% des nuitées à Bruxelles, mais ce chiffre est tombé à 6,2% l’année dernière. Près des deux tiers de ces nuitées étaient réservées par des touristes, avec un pic pendant les périodes de vacances en août et décembre. "Ces séminaires arrivent à point nommé, étant donné que les touristes espagnols réservent leurs vacances de décembre à cette période", explique Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels.

L’événement permet d’avoir accès à plus d’une centaine d’acteurs madrilènes et barcelonais du secteur touristique. Selon une étude réalisée en collaboration avec des villes flamandes, le touriste espagnol est le plus jeune des visiteurs à Bruxelles avec une moyenne de 33 ans (65% ont moins de 35 ans), tandis que 58% voyagent en couple. Les touristes espagnols restent également le plus longtemps à Bruxelles avec une moyenne de 2,48 nuits. Ils dépensent environ 116 euros par jour à Bruxelles.