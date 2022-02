La Région bruxelloise donne un coup de pouce supplémentaire pour faire face à la hausse des prix de l’énergie

Une "Prime 2022" pour les discothèques, l’événementiel, les ReCa ainsi que leurs fournisseurs, le tourisme, le sport et le transport de personnes. Les montants de cette prime et les modalités de celle-ci sont en cours de finalisation. Les montants seront calculés en fonction de la perte du chiffre d’affaires et du nombre d’équivalent temps plein. Budget : 40 millions d’euros