La Région bruxelloise donne son feu vert pour le projet de réaffectation The Dome

"The Dome est un nouveau projet économique dans le piétonnier de Bruxelles. D’autres exemples immobiliers l’ont déjà démontré : le centre-ville est en pleine évolution, et de plus en plus d’investisseurs soutiennent notre stratégie urbaine", déclare Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Construit dans les années 1870, le bâtiment s’appelait à l’époque "Les grands magasins de la Bourse" car il abritait le premier grand magasin de Belgique. Après un incendie en 1948, ce bâtiment a été réaménagé en immeuble de bureaux et de commerce au début des années 1970. Les bureaux d’Actiris s’y trouvaient encore il y a quelques années. Le rez-de-chaussée abrite depuis de nombreuses années un magasin Delhaize.

Un espace de coworking, des studios d’artistes ainsi qu’une discothèque et une terrasse sur le toit ont temporairement complété ce bâtiment en vue d’obtenir un permis de construction.