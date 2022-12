La Région bruxelloise dégage 14 millions pour soutenir les communes face à l’inflation

Le gouvernement bruxellois a approuvé l’octroi d’une subvention exceptionnelle aux 19 communes de la Région afin de faire face à l’inflation. La dotation générale aux pouvoirs locaux sera ainsi indexée à 5,5%, au lieu des 2% habituels, ce qui permet de débloquer une somme exceptionnelle de 14 millions d’euros, annonce lundi le ministre régional des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt. Ce montant constitue "un effort budgétaire conséquent pour la Région mais nécessaire en ces temps compliqués" marqués par un niveau élevé d’inflation et des montants exponentiels sur les factures d’énergie, a précisé le ministre.

"Le Bureau du Plan prévoit un taux d’inflation annuel de 9,3%. Il est donc de notre devoir de soutenir le plus possible les pouvoirs locaux. Cette mesure est exceptionnelle et temporaire", a-t-il ajouté.