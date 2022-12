La Région bruxelloise crée un pôle d'excellence en Intelligence artificielle pour les entreprises

La secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte, a annoncé mercredi la création d'un nouveau pôle européen d'excellence numérique qui sera mis au service des entreprises bruxelloises.

Baptisé sustAIn.brussels, celui-ci opérera depuis le campus digital BeCentral, situé à proximité immédiate de la gare centrale.

La convention fondatrice a été signée mercredi. Doté d'un budget de 4 millions d'euros, ce nouveau projet sera cofinancé à parts égales de 700.000 euros par la Commission européenne et la Région bruxelloise.

C'est sur proposition de la secrétaire d'Etat à la Transition économique et à la Recherche scientifique que le gouvernement bruxellois a contribué à ce cofinancement.

Selon Mme Trachte, sustAIn.brussels est porté par un consortium affichant expertise et complémentarité: deux acteurs académiques de pointe dans le digital et l'intelligence artificielle (ULB et VUB), deux entités spécialisées dans le soutien aux entreprises (Sirris et Agoria) et BeCentral, acteur incontournable du digital à Bruxelles apportant son expertise en formations et réseautage.

De leur côté, Innoviris, Bruxelles Economie Emploi, finance&invest.brussels et hub.brussels assureront le suivi des opérations, veilleront au bon fonctionnement du consortium, et seront également un support en matière d'accompagnement au financement, d'orientation à travers l'offre numérique commerciale existante, d'information, d'animation et de sensibilisation de la communauté.

"La digitalisation est un facteur important de développement économique, du maintien et du rapatriement d'activités productives. Utilisée à bon escient, elle constitue aussi un outil pour la transition économique et climatique. Bruxelles, déjà classée comme Innovation Leader au niveau européen, veut accentuer ses efforts dans ce domaine", a souligné Brabra Trachte, par voie de communiqué.

Celle-ci a souligné que la Région-capitale était également un centre de référence dans le numérique, dès lors que le secteur y représente 7,6% du PIB bruxellois et y emploie près de 30.000 personnes.

Concrètement, sustAIn.brussels travaillera sur cinq objectifs stratégiques, notamment: encourager et faciliter l'innovation au service de la transition économique, sociale et environnementale; contribuer à la reprise économique; renforcer le leadership bruxellois en intelligence artificielle; devenir une passerelle vers l'Europe pour les entreprises bruxelloises; et faciliter la digitalisation de l'industrie bruxelloise.