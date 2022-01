La Région bruxelloise classe une maison Art déco schaerbeekoise avant sa vente

" Notre mission de protection du patrimoine bruxellois implique une surveillance particulière des immeubles remarquables. Cette maison intégralement préservée, ce qui est exceptionnel, en fait le témoin unique de l’habitat ou du mode de vie bourgeois à Bruxelles durant l’Entre-Deux-Guerres. Pour éviter que sa prochaine session n’implique des transformations, nous avons pris les devants en la classant intégralement. L’ancien et le nouveau propriétaire ont été tenus au courant de la procédure et la soutiennent " assure Pascal Smet, secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La Région veut agir de manière plus proactive que par le passé. Ne plus attendre qu’il soit trop tard en fait. " C’est particulièrement vrai pour les maisons de cette période mais on veut maintenant aussi se pencher sur le patrimoine moderniste ou postmoderniste d’après-guerre ".

L’année dernière, la Région a classé une quinzaine d’immeubles.