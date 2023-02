La Région bruxelloise appelle au retrait de l’UE du Traité sur la Charte de l’Energie

Ce traité a été identifié comme un frein à la transition énergétique par le GIEC et fait, depuis deux ans, l’objet d’une renégociation pour le moderniser. "Malheureusement, même modernisé, le TCE conserve la fameuse clause d’arbitrage". Plusieurs états membres (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas…) ont donc indiqué leur intention de sortir du traité, à l’instar de l’Italie qui s’en est retirée en 2016 déjà. De plus, "la Commission vient d’arriver à la conclusion, ce 7 février 2023, qu’un retrait coordonné de l’UE était la meilleure option envisageable". Selon Alain Maron, il est donc temps que la Belgique se prononce. Or en l’absence d’un accord entre les régions et l’autorité fédérale, la Belgique s’est jusqu’ici abstenue.