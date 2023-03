La réforme fiscale sous les fourches caudines

Connaissez-vous, l’histoire des consuls romains Tiberius Veturius Calvinus et Spurius Postumius Albinus ? Ils sont restés célèbres pour avoir perdu une bataille, avec près de 40.000 romains, contre les samnites en 321 avant Jésus Christ. Les samnites avaient parfaitement exploité le terrain, un défilé où ils étaient en surplomb de l’armée romaine. Ce défilé est resté célèbre, c’est celui des Fourches Caudines (Furculae Caudinae). D’où l’expression, qui n’existe qu’en Français d’ailleurs, passer par les Fourches Caudines c’est se faire rincer, humilier, battre à plate couture.

Ambition

Cette réforme fiscale, depuis ses premières ébauches, semble avoir comme destin de passer sous les fourches caudines des présidents de partis de la Vivaldi. Des présidents en surplomb du défilé et qui regardent la Vivaldi en contrebas.

Il faut dire que Vincent Van Peteghem, ministre des finances, affiche une certaine ambition. L’ambition d’une remise à plat d’un système fiscal devenu abscons, injuste, inefficace et illégitime. Vincent Van Peteghem a donc dû rebrousser chemin. Car l’ambition ne fait pas partie du vocabulaire d’une coalition à 7 partis, qui n’ont pas tous intérêt à ce que la Vivaldi soit une réussite.

Bref, Vincent Van Peteghem a revu les ambitions de son projet à la baisse. Il a jeté par-dessus bord toute une série de tabous, en particulier pour les libéraux, voiture de société, taxation des loyers, plus values.

Le voilà aujourd’hui avec une réforme élaguée (une première phase explique le ministre), beaucoup plus modeste qui devrait commencer à porter ses premiers fruits au début de l’année prochaine, juste avant les élections. Une première phase qui vise, pour faire simple, à lisser la progression de l’impôt (puisqu’on paie trop vite trop d’impôts en Belgique). Elle vise aussi à déplacer une partie de l’impôt ailleurs, sur la consommation surtout et un peu sur la Capital avec le doublement de la taxe sur les comptes titres.

Deuxième essai

Vincent Van Peteghem se présente donc à nouveau devant le défilé des Fourches caudines. A part son parti le CD&V, tout le monde envoie des flèches sur la réforme. Mais, en même temps, tout le monde à l’air de bien vouloir laisser le ministre traverser le défilé. Il est certain qu’il n’arrivera pas au bout indemne. Mais il aurait pu être bloqué dans le défilé comme la première fois.

Le VLD qui hier ne voulait plus de réforme demande aujourd’hui des "éclaircissements". Le Verts "saluent l’initiative" mais demandent un crédit d’impôt. Le PS et Vooruit trouvent la "base intéressante" mais demande plus pour les bas salaires. Et puis il y a le MR et Georges Louis Bouchez. Cas compliqué. Le MR de gouvernement, par la voix de David Clarinval, parle de "bonne base de discussion" mais pointe une hausse des impôts. Mais le MR du parti, Georges Louis Bouchez a sorti trébuchets et autres balistes pour terrasser la réforme fiscale. Mais puisqu’il sort les engins de siège sur chaque dossier, on ne sait plus quelle importance accorder à ces paroles.

Et à la fin ?

Vincent Van Peteghem s’engage donc dans le défilé des Fourches Caudines. Il est déjà à peu près certain qu’il n’en ressortira pas avec une réforme digne de ce nom, c’est-à-dire ambitieuse. Mais il pourrait poser un pas intéressant pour un ministre qui a mis en œuvre un travail de fond assez imposant sur la fiscalité.

Cela peut aussi se terminer comme dans la bataille des Fourches Caudines. Les troupes romaines avaient fini sous le joug. C’est ce morceau de bois qui permet aux bœufs de tirer les chariots. Symbole d’humiliation du vaincu. Au bout des fourches caudines, il y a peut-être le joug. Car sans réforme fiscale, le CD&V arrivera devant l’électeur avec un bilan à peu près nul. Et ça les autres présidents de la Vivaldi, au sommet des Fourches Caudines, le savent bien.