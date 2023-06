La réforme fiscale prête pour le 21 juillet ? La Vivaldi y croit encore

La réforme fiscale du gouvernement Vivaldi devrait aboutir d’ici le 21 juillet prochain. "Devrait", car pour certains citoyens interviewés dans le cadre de l’émission "QR le débat", l’échéance tombe trop tôt, surtout depuis que le gouvernement traverse une nouvelle crise

Mais les principaux concernés y croient-ils encore ? Hier sur le plateau, le Secrétaire d’État pour la Relance et aux Investissements stratégiques Thomas Dermines (PS) ne fait pas de promesse sur le délai mais est on ne peut plus clair : "Il y aura une réforme fiscale", a-t-il affirmé. "C’est pour ça que le PS est resté dans le gouvernement. Nous allons augmenter le salaire poche en abaissant la fiscalité sur les bas et les moyens salaires." Une réforme qui ne devrait pas être financée sur le dos des consommateurs, estime-t-il. "Si nous devons aller chercher de l’argent, nous irons le chercher dans la poche de ceux qui ont les épaules les plus larges et qui échappent à l’imposition."

"Il faut une réforme avant le 21 juillet", déclare le Chef de groupe MR à la Chambre, Benoît Piedboeuf. "Nous sommes presque tous d’accord sur les diminutions fiscales. Ce qu’il faut maintenant, c’est déterminer les éléments de financement. Et nous sommes adversaires de l’augmentation de la TVA parce que nous envoyons déjà nos consommateurs dans les pays voisins dans les différentiels d’accises. Passer la TVA à 9% sur les produits de première nécessité ne fera que renforcer ce fait."