"Ce qui va se passer là, avec cette augmentation du nombre de jours qu'on doit prester pour reconduire le statut, c'est qu'on n'a plus de temps pour la réflexion, on n'a plus le temps pour la dramaturgie. Et ce travail invisible n'a jamais été valorisé. Mais il était encore réalisable auparavant parce qu'on ne devait pas courir après le cachet."