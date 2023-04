Les chiffres le prouvent. Les dettes publiques pèsent de plus en plus lourd dans l’Union. La Grèce détient le record absolu avec une dette à 171% du PIB. La Belgique est à 105%. En tout, aujourd’hui, plus d’une dizaine de pays sont loin, parfois très loin du plafond autorisé qui est de 60%.

Les crises successives, la crise financière de 2008, la crise de l’euro, plus récemment la pandémie et aujourd’hui la guerre en Ukraine ont mis en lumière tous les défauts du Pacte de stabilité.

Basé sur une surveillance stricte et annuelle du déficit et de la dette, il s’est révélé contre-productif. Il a imposé une rigueur budgétaire, pour ne pas dire une austérité, qui a freiné les investissements et la croissance.