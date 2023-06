La réforme des poubelles à Bruxelles n’est pas sans contraintes pour certains

Les modifications dans le ramassage des poubelles à Bruxelles ont eu lieu il y a un peu plus de trois semaines. Pour rappel, c’est le passage à une seule collecte des sacs blancs au lieu de deux dans dix communes. C’est aussi l’obligation, pour tous, de placer ses déchets organiques dans des sacs orange, ramassés séparément. Cette dernière mesure découle de l’obligation européenne de trier les déchets organiques dès 2024. Ces changements sont contraignants dans certains cas et demandent un peu d’adaptation.

Lorsqu’on habite dans un petit appartement, sans cave, sans jardin, ni balcon, sortir ses poubelles une fois par semaine, plutôt que deux, peut induire quelques contraintes. C’est le cas chez Vanessa et son mari qui habitent dans un appartement de 60 mètres avec un nouveau-né, au troisième étage d’une petite copropriété. Les langes s’accumulent au fur et à mesure de la semaine, les odeurs aussi…

Sur Facebook, elle a interpellé les habitants de sa commune pour tenter de trouver des solutions. "Ça n’était pas pour râler mais plus pour voir s’il y avait des personnes qui avaient pensé à des solutions auxquelles moi je n’aurais éventuellement pas pensé", explique-t-elle. Sous sa publication, il y a une centaine de commentaires, mais rien de convaincant dans son cas.

"On m’a proposé de passer aux couches lavables plutôt que les couches jetables. Cela implique une charge de travail supplémentaire et cela va augmenter aussi certains coûts. On m’a parlé d’aller une fois par semaine aux containers, mais bon, cela implique aussi éventuellement de faire le trajet en voiture, et je ne vois pas en quoi c’est plus écologique".



Bruxelles Propreté a conscience des complications induites, et qu'il faut un certain temps d'adaptation, comme l’explique le porte-parole Adel Assouli. "Nous comprenons bien entendu que pour certaines personnes, dans certains immeubles, c’est un peu plus compliqué. Le sens de cette réforme, notamment, c’est de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les camions pour justement éviter les nuisances. C’est aussi que les sacs passent le moins de temps possible en rue. C’est pour cela qu’on a réinstauré ces collectes en soirée. Il y a toute une série de solutions pour les déchets alimentaires. Il y a les composts de quartier, on en compte quelque 200 à Bruxelles, et puis il y a aussi de nombreux recyparcs", conclut-il.



Il est encore trop tôt pour évaluer cette réforme, mais selon Bruxelles Propreté, elle semble déjà bien intégrée. Un ménage sur deux a d’ailleurs déjà téléchargé le nouveau calendrier des collectes des poubelles.