La réforme des pensions est-elle bonne pour les femmes ?

"Sur les questions de sexisme, les choses bougent mais sur les questions sociales, on régresse !", alerte Dominique De Vos. "Aucun responsable ne pourra plus dire que c’est bien de frapper sa femme. Sur la répartition des revenus, c’est une autre histoire… J’en ai entendu des belles dans les cabinets politiques. On nous parle comme des imbéciles, comme si on n’avait pas besoin d’entendre l’avis des femmes sur l’argent, sur la sécurité sociale. Si on se soucie vraiment des inégalités entre femmes et hommes, il faut nous consulter, nous écouter. Le Conseil fédéral de l’Égalité des Chances entre femmes et hommes existe depuis 1993 et est là pour ça !"

Toutes les associations féministes rencontrées déplorent l’absence de consultation et de participation de la société civile en vue de cette réforme des pensions et espèrent être consultées pour la troisième phase de la réforme qui devrait porter sur un certain nombre de dossiers importants.