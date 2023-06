La réforme de la politique migratoire européenne est-elle réaliste ?

Si les tenants de la réforme du Pacte sur l’asile et la migration saluaient jeudi un accord "historique" ou "révolutionnaire", son approbation n’a pas été aisée. Jusqu’à la dernière minute, l’Italie a fait pression pour obtenir plus de marge de manœuvre pour renvoyer les migrants n’ayant pas obtenu l’asile, avant de se rallier quand même au dernier texte de compromis.

En définitive, l’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 et pas par consensus, comme c’est le cas le plus souvent au sein du Conseil de l’UE. La Bulgarie, Malte, la Lituanie et la Slovaquie se sont abstenues. Mais surtout la Hongrie et la Pologne ont voté contre. Pour Philippe De Bruycker, "c’est particulièrement important. Cela rappelle le schisme qui avait ébranlé l’Union européenne en 2015-2016. Cette fois, l’opposition est plus profonde encore, puisqu’ils ne refusent pas seulement les relocalisations mais également les transferts financiers. C’est plus inquiétant. Là, il y a clairement, un conflit de valeurs avec ces États.