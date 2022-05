"Tu mets ça vers l’intérieur, tu ressoudes. A ce moment-là, on ne voit pas ta soudure et c’est beaucoup plus esthétique."

Quentin écoute avec attention les conseils de son professeur de soudure. En 7e année, spécialisation chaudronnerie, il adore ce métier : "C’est vraiment quelque chose qui m’a plu, dans le sens où j’aime façonner toutes les matières différentes, que ce soit le bois, le métal… À la base, j’ai fait aussi de la carrosserie. Donc, vraiment, c’est ce que j’aime : redonner forme aux choses, pour leur donner une nouvelle vie, peut-être." Quentin considère que c’est une opportunité de vivre de sa vocation : "C’est l’assurance d’avoir un travail. Ensuite, il faut assumer derrière. Je pense que pour moi ça devrait aller, mais si on aime ce qu’on fait, ça peut durer."