La réelle force d'un mot de passe

Comme on nous demande tout le temps la même chose, on a pris l’habitude de faire des mots de passe qui se ressemblent tous : de 8 ou 9 caractères, le minimum demandé pour ne pas faire trop compliqué. Et parce que c’est quand même difficile à retenir. On en a au maximum trois ou quatre, qu’on utilise pour tous nos comptes.

Et comme ça, la plupart du temps, on pense avoir bien fait et être tranquille. Mais est-ce bien le cas ? Pour le savoir, nous avons contacté un ancien hacker reconverti en pro de la cybersécurité. Nous avons testé ensemble différentes sortes de mots de passe. Le plus efficace n’est peut-être pas forcément celui auquel on pense !