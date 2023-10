La réduction mammaire, une opération de plus en plus populaire.

Le Dr Sanjay Warrier, chirurgien et consultant spécialisé dans la chirurgie mammaire basé à Sydney (Australie), a remarqué une nette augmentation du nombre de femmes demandant cette intervention. En général, les patientes y ont recours car elles se trouvent en situation de souffrance depuis des années. "De nombreuses patientes ayant une forte poitrine et souhaitant subir une opération de réduction mammaire indiquent qu'elles souffrent depuis des années de douleurs au dos et aux épaules", explique-t-il dans un article du New York Post.

Aux États-Unis, la réduction mammaire est également de plus en plus demandée. En 2022, elle a entrainé 71.364 interventions contre 46.340 en 2019, soit une augmentation de 54%. "Cela peut indiquer une tendance plus large des personnes à la recherche d’équilibre et de proportionnalité valorisant à la fois le confort et l’esthétique dans leur parcours de transformation", indique l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Au-delà de l'aspect médical ou esthétique, cette intervention apporte un bien-être général.

Pour beaucoup d’entre elles, la réduction mammaire les a aidées à retrouver une nouvelle confiance en elles, une nouvelle assurance, apportée par la possibilité notamment de porter des vêtements sans être gênées.