La réduction du front, la nouvelle lubie TikTok.

Toutefois, cette opération n’est pas sans risques. Faire cette opération, c’est courir le risque d’une grosse cicatrice sur le dessus du front avec, en outre, une possibilité de perte de cheveux.

C'est le cas de Melanie Smith, une sage-femme de 27 ans, qui a payé 1300 livres pour son opération en Pologne en octobre 2021, rapporte le Daily Mail. "Je détestais ma ligne de cheveux. Je savais qu'une intervention chirurgicale pour l'abaisser laisserait une cicatrice mais le médecin m'a assuré que les cheveux repousseraient et la couvriraient", témoigne-t-elle. "Je me suis retrouvée avec une énorme cicatrice rouge et j'ai perdu tous les cheveux sur mon front", poursuit-elle.

"Dans les cas extrêmes, si la chirurgie est mal faite, les tissus morts s'infectent et l'infection se propage sous la peau jusqu'au reste du cuir chevelu", explique le Dr Greg Bran, chirurgien plasticien du visage, au Daily Mail.

"Cela conduit à des plaques de perte de cheveux permanente, à des douleurs chroniques et à des infections persistantes".

Le "botched hairline lowering" est différent d'une greffe de cheveux, une opération que pourraient faire les personnes souffrant de perte de cheveux et/ou d'une calvitie. Une greffe de cheveux consiste à prélever une fine bande de cheveux à l'arrière de la tête et à la placer sur de minuscules incisions faites à l'avant du cuir chevelu.