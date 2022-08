La réduction de la consommation d'énergie, priorité du Codeco selon Greenpeace et Canopea

Autres mesures en faveur d'une plus grande sobriété énergétique, Greenpeace et Canopea demandent d'éteindre les panneaux publicitaires et de réduire l'éclairage urbain mais également de limiter la vitesse automobile à 100 km/h sur les autoroutes et à 70 km/h sur les routes régionales.

Les associations demandent aussi aux différents gouvernements "de dégager des moyens publics notamment pour l'isolation ou aider les populations précarisées à investir dans la rénovation et le renouvelable". Et pour financer ces mesures, Greenpeace et Canopea proposent de taxer les bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques, "qui réalisent des profits records trimestre après trimestre grâce aux prix élevés du pétrole et du gaz."

Il n'est pas trop tard pour activer le levier de l'efficacité et de la sobriété énergétique

"Il n'est pas trop tard pour activer le levier de l'efficacité et de la sobriété énergétique, beaucoup de démarches positives peuvent encore être réalisées si on s'y prend maintenant. Mais cela passe par un positionnement fort de nos dirigeants ce mercredi", conclut Arnaud Collignon, chargé de mission Energie chez Canopea.