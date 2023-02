La redevance fixe sur les factures d'énergie : un poste en augmentaion

La facture d'énergie est complexe. Elle affiche plusieurs postes: la consommation d'énergie, les taxes, la TVA et la redevance fixe.

Cette redevance fixe ou abonnement est un poste sur les factures d'énergie, qui comprend les frais administratifs du fournisseur, c'est-à-dire les frais d'envoi des factures, la mise en place et fonctionnement du service clientèle. Le montant est établi et facturé par le fournisseur et ne change pas. Un autre point important à savoir est qu'il ne dépend pas des prix de l'énergie.

Pourtant, il y a un facteur de variabilité. Ce montant varie en fonction des contrats qui sont proposés par les fournisseurs. Et au sein même d'un fournisseur, il peut varier d'une offre tarifaire à l'autre. La facturation peut être forfaitaire ( = une redevance intégrale par année écoulée) ou au prorata, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle. Cette dernière est proportionnelle au nombre de mois de fourniture ou de jours de fourniture. La plus avantageuse pour le consommateur est la facturation au prorata des jours de fourniture.

Tout augmente, à cause de l'inflation et l'évolution du coût de la vie, l'indexation des salaires... Mais, en conclusion, une chose est sûre, quand il s'agit de facture d'énergie, renseignez-vous, informez-vous. Comparez ! Les nombreux sites de comparaison des prix de l'énergie sont là pour vous y aider.