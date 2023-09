La rédaction foot RTBFSport rend son bulletin du Mercato : top pour Anderlecht, mitigé pour le Standard et Charleroi

"Thorgan Hazard !" répondent en chœur Vincent Langendries, Manu Jous et Eby Brouzakis quand on leur demande quel est le meilleur transfert de la Pro League. Vincent développe : "Un Diable Rouge (même s’il est pour l’instant ignoré à juste titre par Tedesco) dans notre championnat, ça reste un fameux plus. Pour Anderlecht évidemment qui attire un jeune trentenaire qui a faim de ballons. Et qui est un véritable plus, à condition que ses pépins physiques s’éloignent pour de bon. Il est d’une polyvalence rare aux postes offensifs. Pour le joueur ensuite qui avait un avenir bouché en Allemagne où il laissera l’image d’un joueur respecté. Thorgan se voit offrir un fameux tremplin pour relancer la dernière ligne droite de sa carrière."

Manu Jous est convaincu lui aussi du rebond de "Toto" : "Les derniers mois ont été un peu plus compliqués pour lui, mais à 30 ans, avec le talent et l’expérience qu’on lui connaît, il devrait planer au-dessus du lot, comme Mignolet et Alderweireld l’ont fait avant lui."

"Un joli win-win, à dix mois de l’Euro" conclue Eby.

Pour Erik Libois, le meilleur transfert est également anderlechtois, mais il est blond… et Danois "Je pense à Kasper Dolberg. Il a connu de récents échecs mais reste jeune et son talent est intact. Il est en plus revanchard. C’est aussi un travailleur dans le 433 de Riemer. S’il est bien servi (avec les recrues arrivées…), il peut exploser, tel le ketchup"

On reste à Anderlecht avec Benjamin Deceuninck : "Maxime Dupé, ça c’est un joli coup. Ok Bart Verbruggen était un grand talent mais les 20 millions qu’il a rapportés au club bruxellois ont changé complètement la donne dans la campagne des transferts. Et Maxime Dupé, un très bon gardien, complet, intelligent et adroit des pieds, est arrivé gratuitement ! L’échange en valait la peine. C’est pourquoi je ne comprends absolument pas l’arrivée de Schmeichel, de plus en plus fébrile depuis 3 saisons. S’il vient comme titulaire potentiel, cela va fragiliser Dupé."

Enfin pour Lancelot Meulewaeter le meilleur transfert est… un non transfert. Ou plutôt 2 ! "Les attaquants de La Gantoise Hugo Cuypers et Gift Orban ! Avec leurs statistiques d’enfer la saison dernière, les deux joueurs étaient légitimement convoités. Si Michel Louwagie pouvait déjà obtenir 30 millions d’euros pour le Nigérian cet été, il fait le pari d’en toucher 40 en cas de grande saison des Buffalos. Au vu leurs premiers matchs, il n’est pas interdit d’y croire…"