La rédaction brabançonne de la RTBF fête ses 5 ans

En mai 2018, la RTBF lançait Brabant Wallon Matin (Vivacité), une matinale radio entièrement dédiée à l’actualité brabançonne.

Jusqu’en mai 2018, l’actualité de la jeune province était traitée depuis la rédaction de Namur. Mais avec une identité politique, sociale, culturelle et sportive qui lui est propre, le Brabant wallon méritait, comme toutes les autres provinces, une couverture spécifique et approfondie.

Voilà pourquoi la RTBF a décidé, il y a 5 ans, d’installer une équipe de journalistes dans une nouvelle rédaction, à Ottignies. Résultat : une matinale radio tous les jours de 6h à 8h, une couverture TV renforcée et, surtout, une collaboration inédite avec TV Com, la télévision du Brabant Wallon. Cette collaboration se traduit par des échanges quotidiens de contacts et d’infos, puisque les deux rédactions, qui restent indépendantes, travaillent dans les mêmes bâtiments.