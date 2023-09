La recyclerie de l’Ilot à Marchienne-au-pont "2.0" a rouvert ses portes

Des horaires élargis et une disposition interne optimisée. Voilà les deux grandes nouveautés qui accompagnent la réouverture de la recyclerie de l’Ilot, à Marchienne-au-pont. La recyclerie propose à la vente des objets divers (vaisselle, vêtements, mobilier, jeux, livres…) collectés via des dons. Un projet d’économie sociale et circulaire en ce qu’il permet de fournir des biens de première nécessité remis en circulation aux plus démunis. La réinsertion socioprofessionnelle fait également partie des missions de la recyclerie puisque des résidents "sans chez soi" de la maison d’accueil attenante peuvent s’activer en magasin pour reprendre confiance aux côtés des bénévoles et de stagiaires "article 60" bénéficiaires du revenu d’intégration.

Deux nouveautés accompagnent cette réouverture : les créneaux d’ouverture sont élargis de 6 heures par semaine avant l’été à désormais 17 heures : la recyclerie est accessible pour les dons du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 12h30 à 16h30. Le magasin ouvre ses portes les mercredi, jeudi et vendredi de 13 à 18 h et le samedi de 10 heures à midi. Autrefois scindé en deux parties, l’espace du magasin de plusieurs centaines de mètres carrés ne fait plus qu’un (à l’exception de l’espace "livres"), de sorte qu’une seule équipe suffit désormais à gérer la boutique, ce qui a donc permis de gagner en efficacité et d’élargir les plages horaires. Découvrez notre reportage réalisé à l’occasion de la réouverture de la recyclerie, ex-Emmaüs.