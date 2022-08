La récup, le site belge pour revendre et acheter des jouets pour enfants et de seconde main

Votre enfant grandit et vous ne savez plus quoi faire des jouets qu’il a accumulés durant ces dernières années ? Il existe une plateforme de revente belge dédiée uniquement aux jeux, jouets et livres pour enfants ! Ça s’appelle La Récup' et c’est en quelque sorte le vinted du jouet.

Des Lego Star Wars à 15€, un chariot de marche et jeux en bois à 25€, un hochet pour poussette à 5€… Les possibilités pour faire de bonnes affaires sont nombreuses sur La Récup' ! "La Récup' est une sorte de marché sur lequel tout un chacun peut venir revendre jouets, jeux et livres pour enfants qu’il n’utilise plus. Ce qui est intéressant, outre le prix, c’est que du coup on va aussi y trouver des choses que l’on ne trouve plus en magasin" explique Delphine de Hemptinne, cofondatrice de La Récup'.

Pour vendre les jouets que vos enfants n’utilisent plus, c’est facile ! Il suffit de créer un compte et de publier une annonce, comme sur n’importe quel autre site de revente. La différence avec La Récup', c’est que chaque annonce va être validée, ou non, par l’équipe qui gère le site. "Ce tri nous permet de vérifier que notre site ne serve qu’à vendre des jeux, jouets et livres pour enfants. Si vous essayez de publier des vêtements par exemple, ça ne fonctionnera pas. On vérifie aussi l’intérêt ludique et éducatif des annonces publiées. Nous refusons également les produits qui ne répondent pas aux normes de sécurités en vigueur en Europe ou qui véhiculent des messages haineux."

Notre but est de promouvoir une consommation responsable du jouet.

Si vous profitez des grandes vacances pour faire un tri dans la salle de jeux de vos enfants, La Récup' pourrait être la solution pour vous débarrasser de ce dont ils n’ont plus besoin tout en faisant de bonnes affaires ! Notez que comme beaucoup d’autres sites de revente, La Récup' prend une commission sur chaque jouet vendu. Celle-ci s’élève à 12% et est aux frais du vendeur.

Découvrez l’interview de la cofondatrice de La Récup', Delphine de Hemptinne, dans l’Internet Show ci-dessous !

Découvrez les jouets disponibles à la revente sur le site de La Récup ici.