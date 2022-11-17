Ментальне здоров'я - вихід на новий рівень | La reconstruction mentale

Час від часу ми повертаємося до теми ментальне здоров’я, оскільки важливо пам'ятати, що без нормалізації нашого ментального здоров'я ми не можемо повноцінно жити далі. Вже майже 9 місяців війни, тож ми вирішили дізнатись, які зміни відбулись з українцями, чи вдається їм боротися з наслідками подій які з ними відбулися.

З цього приводу, ми запросили до нашої студії RTBF-Україна нейропсихолога у Громадському центрі українців у Бельгії Ліду Колгатіну, яка наразі активно працює з українцями.

“Ми пройшли шок - це перша стадія переживання горя, в цей час зусилля моєї служби були спрямовані на роботу з гострими станами.

Особливо вразливою категорією стали мами з дітьми та діти.

Усі травми, які людям довелося пережити під час початку війни та евакуації - те з чим доводилося щодня працювати. І ми вийшли на те, що люди травмовані перестали прагнути до ізоляції навчилися незважаючи ні на що давати і що не менш важливо приймати підтримку. Наново виникла тенденція вибудовувати соціальні зв'язки. Тобто рівень відтоку/регресу вам стає зрозумілим.

На даному етапі люди виходять з так званого "завмирання" найпоширеніший феномен у цей час. Коли доводиться знову прокачувати весь соціальний функціонал, який люди вирощували десятиліттями. Зміцнювали та нарощували потенціал для мирного часу і змушені були повернутися у вихідну точку.

Дітей регрес торкнувся в такій самій мірі, діти повернулися в логопедичні проблеми та проблеми соціалізації. Тепер завдяки роботі служби, діти асимільовані в Бельгії, а також у культурних центрах можуть черпати та поповнювати основи своєї Української культури – підтримувати зв'язок з джерела. Частина сімей повернулася в Україну, і важливість такого вибору у свідомості дій, які ми сформували спільно в терапевтичних групах у майстер-майндах. Дуже складно, як ви розумієте, коли людина пережила втрату базової потреби-безпеки. Заново формувати апарат прийняття рішень, зі своєї автентичності. Якщо коротко, ми закінчимо працювати з індивідуальним і колективним шоком, як результат це крок у наступний етап, але це зовсім не фінал.

У частини людей досі мешкає горе втрати, частина вже відчувають імпульси активності. І це важлива точка, це як етап сенситивності у підлітків, коли багато функцій сформовані в нашому випадку відновлені, але це лише база для подальшого розвитку. Попереду велика робота, підтримувати шлях становлення українських мам та дітей, з усіма його радощами та складнощами.

Безумовно тепло та прийняття Бельгійського королівства створюють не лише сприятливі умови для реабілітації, а й дають можливість повернутися до нормального життя, підтримуючи тисячі українських доль.” - розповіла нам Ліда.