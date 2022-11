Ментальне здоров'я - вихід на новий рівень | La reconstruction mentale

De temps en temps, nous parlons santé mentale, car il est important de rappeler que sans une équilibre mental, nous ne pouvons pas vivre pleinement. Après presque 9 mois de guerre, nous avons donc décidé de mieux comprendre ce qui affectait le plus les Ukrainiens, s'ils parviennent à faire face aux conséquences des événements qui leur sont arrivés.

A cette occasion, nous avons invité Lida Kolgatina, neuropsychologue au Centre Public des Ukrainiens en Belgique, dans notre studio RTBF-Ukraine. Elle travaille actuellement activement avec les Ukrainiens.

"Nous avons traversé un choc - c'est la première étape de l'expérience du deuil, à ce moment-là, les efforts de mon service ont été dirigés vers le travail avec des conditions aiguës.

Les mères avec enfants et les enfants sont devenus une catégorie particulièrement vulnérable.

Tous les traumatismes que les gens ont dû traverser au début de la guerre et de l'évacuation - ce avec quoi ils ont dû vivre au quotidien nous ont amené à la conclusion que les personnes traumatisées devaient sortir de leur isolement et devait accepter de recevoir du soutien. Il y a eu rapidement une nouvelle tendance à tisser des liens sociaux.

À ce stade, les gens sortent de ce qu'on appelle le "gel" qui est le phénomène le plus courant à l'heure actuelle. C'est le moment où vous recherchez à nouveau la fonctionnalité sociale des rapports humains.

La régression a touché les enfants dans la même mesure, les enfants ont rencontré des problèmes d'orthophonie et des problèmes de socialisation. Désormais, grâce au travail du service, les enfants assimilés en Belgique, ainsi que dans les centres culturels, peuvent puiser et reconstituer les bases de leur culture ukrainienne - maintenir un lien avec la source. Une partie des familles est retournée en Ukraine, et l'importance d'un tel choix est dans la conscience des actions que nous avons formées ensemble dans des groupes thérapeutiques.

C'est très difficile, vous le comprenez, lorsqu'une personne a perdu ce besoin fondamental qu'est la sécurité. Bref, on travaille sur le choc individuel et collectif, du coup c'est un pas vers l'étape suivante, mais ce n'est pas du tout la fin.

Certaines personnes ressentent encore le chagrin de la perte, d'autres ressentent déjà des impulsions d'activité. Et c'est un point important, c'est comme une étape de sensibilité chez les adolescents, lorsque de nombreuses fonctions formées dans notre cas sont restaurées, mais ce n'est qu'une base pour un développement ultérieur. Il y a beaucoup de travail à faire pour soutenir le chemin de formation des mères et des enfants ukrainiens, avec toutes ses joies et ses difficultés.

Sans aucun doute, la chaleur et l'acceptation de la Belgique créent non seulement des conditions favorables à la réhabilitation, mais offrent également une opportunité de retour à une vie normale, soutenant des milliers de destins ukrainiens." conclut Lida.