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Ukraine - Україна

Ментальне здоров'я - вихід на новий рівень | La reconstruction mentale

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il y a 2 heuresTemps de lecture4 min
Par Micha

Час від часу ми повертаємося до теми ментальне здоров’я, оскільки важливо пам'ятати, що без нормалізації нашого ментального здоров'я ми не можемо повноцінно жити далі. Вже майже 9 місяців війни, тож ми вирішили дізнатись, які зміни відбулись з українцями, чи вдається їм боротися з наслідками подій які з ними відбулися.

З цього приводу, ми запросили до нашої студії RTBF-Україна нейропсихолога у Громадському центрі українців у Бельгії Ліду Колгатіну, яка наразі активно працює з українцями.

“Ми пройшли шок - це перша стадія переживання горя, в цей час зусилля моєї служби були спрямовані на роботу з гострими станами.

Особливо вразливою категорією стали мами з дітьми та діти.

Усі травми, які людям довелося пережити під час початку війни та евакуації - те з чим доводилося щодня працювати. І ми вийшли на те, що люди травмовані перестали прагнути до ізоляції навчилися незважаючи ні на що давати і що не менш важливо приймати підтримку. Наново виникла тенденція вибудовувати соціальні зв'язки. Тобто рівень відтоку/регресу вам стає зрозумілим.

На даному етапі люди виходять з так званого "завмирання" найпоширеніший феномен у цей час. Коли доводиться знову прокачувати весь соціальний функціонал, який люди вирощували десятиліттями. Зміцнювали та нарощували потенціал для мирного часу і змушені були повернутися у вихідну точку.

Дітей регрес торкнувся в такій самій мірі, діти повернулися в логопедичні проблеми та проблеми соціалізації. Тепер завдяки роботі служби, діти асимільовані в Бельгії, а також у культурних центрах можуть черпати та поповнювати основи своєї Української культури – підтримувати зв'язок з джерела. Частина сімей повернулася в Україну, і важливість такого вибору у свідомості дій, які ми сформували спільно в терапевтичних групах у майстер-майндах. Дуже складно, як ви розумієте, коли людина пережила втрату базової потреби-безпеки. Заново формувати апарат прийняття рішень, зі своєї автентичності. Якщо коротко, ми закінчимо працювати з індивідуальним і колективним шоком, як результат це крок у наступний етап, але це зовсім не фінал.

У частини людей досі мешкає горе втрати, частина вже відчувають імпульси активності. І це важлива точка, це як етап сенситивності у підлітків, коли багато функцій сформовані в нашому випадку відновлені, але це лише база для подальшого розвитку. Попереду велика робота, підтримувати шлях становлення українських мам та дітей, з усіма його радощами та складнощами.

Безумовно тепло та прийняття Бельгійського королівства створюють не лише сприятливі умови для реабілітації, а й дають можливість повернутися до нормального життя, підтримуючи тисячі українських доль.” - розповіла нам Ліда.

La reconstruction mentale

De temps en temps, nous parlons santé mentale, car il est important de rappeler que sans une équilibre mental, nous ne pouvons pas vivre pleinement. Après presque 9 mois de guerre, nous avons donc décidé de mieux comprendre ce qui affectait le plus les Ukrainiens, s'ils parviennent à faire face aux conséquences des événements qui leur sont arrivés.

A cette occasion, nous avons invité Lida Kolgatina, neuropsychologue au Centre Public des Ukrainiens en Belgique, dans notre studio RTBF-Ukraine. Elle travaille actuellement activement avec les Ukrainiens.
"Nous avons traversé un choc - c'est la première étape de l'expérience du deuil, à ce moment-là, les efforts de mon service ont été dirigés vers le travail avec des conditions aiguës.

Les mères avec enfants et les enfants sont devenus une catégorie particulièrement vulnérable.

Tous les traumatismes que les gens ont dû traverser au début de la guerre et de l'évacuation - ce avec quoi ils ont dû vivre au quotidien nous ont amené  à la conclusion que les personnes traumatisées devaient sortir de leur isolement et devait accepter de recevoir du soutien. Il y a eu rapidement une nouvelle tendance à tisser des liens sociaux. 

À ce stade, les gens sortent de ce qu'on appelle le "gel" qui est le phénomène le plus courant à l'heure actuelle. C'est le moment où vous recherchez à nouveau la fonctionnalité sociale des rapports humains. 

La régression a touché les enfants dans la même mesure, les enfants ont rencontré des problèmes d'orthophonie et des problèmes de socialisation. Désormais, grâce au travail du service, les enfants assimilés en Belgique, ainsi que dans les centres culturels, peuvent puiser et reconstituer les bases de leur culture ukrainienne - maintenir un lien avec la source. Une partie des familles est retournée en Ukraine, et l'importance d'un tel choix est dans la conscience des actions que nous avons formées ensemble dans des groupes thérapeutiques.

C'est très difficile, vous le comprenez, lorsqu'une personne a perdu ce besoin fondamental qu'est la sécurité. Bref, on travaille sur le choc individuel et collectif, du coup c'est un pas vers l'étape suivante, mais ce n'est pas du tout la fin.

Certaines personnes ressentent encore le chagrin de la perte, d'autres ressentent déjà des impulsions d'activité. Et c'est un point important, c'est comme une étape de sensibilité chez les adolescents, lorsque de nombreuses fonctions formées dans notre cas sont restaurées, mais ce n'est qu'une base pour un développement ultérieur. Il y a beaucoup de travail à faire pour soutenir le chemin de formation des mères et des enfants ukrainiens, avec toutes ses joies et ses difficultés.

Sans aucun doute, la chaleur et l'acceptation de la Belgique créent non seulement des conditions favorables à la réhabilitation, mais offrent également une opportunité de retour à une vie normale, soutenant des milliers de destins ukrainiens." conclut Lida. 

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