La reconnaissance du patrimoine de la Grande Guerre revient sur la table de l’Unesco

Le Comité de l’Unesco avait décidé en 2018 de mener d’abord une réflexion sur les dossiers qui ont un lien avec des conflits récents ou "des souvenirs négatifs", et ce afin d’éviter que la reconnaissance comme patrimoine mondial ne serve des fins politiques et empêche, par exemple, la réconciliation de pays autrefois en guerre. Selon M. Diependaele, les temps sont mûrs pour réintroduire le dossier. "Après réflexion, le comité a décidé qu’il y avait une place pour ce genre de dossiers sur la liste du Patrimoine mondial, en particulier parce qu’ils portent le message : plus jamais de guerre", a souligné le ministre flamand.

Une décision est attendue autour du 21 septembre.