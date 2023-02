La reconnaissance du féminicide par la loi, avancée ou écran de fumée ?

Pour les mouvements féministes, entre autres, le projet de loi apparaît être un enjeu essentiel dans la mesure où il serait en mesure d’améliorer droits et protection des victimes. Si cette loi est promulguée, les femmes bénéficieront également de nouveaux droits, tels que la possibilité d’être interrogées par un officier conscientisé et formé afin de réagir de manière adéquate, qui plus est à l’abri des regards.

Par ailleurs, grâce à cette loi, il serait possible de collecter des statistiques au sujet des violences de genre. Il est effectivement prévu de publier un rapport annuel à ce sujet, s’attardant en particulier sur les caractéristiques des victimes et des auteurs, tout en précisant la nature de la relation entretenue par les deux parties. Le principal atout de ces statistiques réside dans la possibilité de chiffrer une réalité par trop méconnue ; cet élément statistique pourrait encourager d’autres femmes à prendre conscience de leur situation et à oser franchir le pas du témoignage.

Plus encore : ce projet de loi met en évidence les différentes formes de violence qui peuvent précéder un féminicide. Celles-ci sont de trois types : la violence sexuelle, la violence psychologique et le contrôle coercitif. Le fait d’évoquer et de définir ces formes de violence permettrait à certaines femmes de prendre conscience de la situation dans laquelle elles se trouvent ; il arrive en effet que celles-ci soient dans le déni et n’osent pas s’avouer que l’homme avec qui elles vivent les persécute.