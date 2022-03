La reconnaissance de l'ostéopathie: une question de protection du praticien et du patient

Julien Bosc, ostéopathe, et directeur osteopathie.be, décrit sa discipline comme une "approche globale de l'individu, cette vision d'ensemble d'unité du corps". Un patient qui consulte pour un souci au genou, explique-t-il, "on peut se retrouver à travailler le dos ou l'épaule, des articulations qui sont en relation". L'ostéopathe va chercher à établir la cause. Par ailleurs, souligne-t-il, les ostéopathes ont l'habitude de collaborer avec l'entité du corps médical, avec les médecins généralistes. 30% de leurs patients, précise Julien, sont envoyés par les médecins généralistes.

Walid Salem, professeur en ostéopathie, Faculté des Sciences de la Motricité, définit l'ostéopathie: "L'ostéopathe n'utilise que ses mains, tandis que le kinésithérapeute va utiliser ses mains plus des instruments."