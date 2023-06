La reconnaissance au travail par ses collègues, une technique à double tranchant.

Les entreprises accordent de plus en plus d’importance à la question de la reconnaissance au travail. Managers et responsables des ressources humaines développent plusieurs stratégies pour valoriser leurs collaborateurs, dont la reconnaissance entre pairs. Mais cette dernière ne porte pas toujours ses fruits.

C’est en tout cas ce qu’affirme une étude récemment publiée dans le journal Accounting Perspectives. Pei Wang, un chercheur de l’université canadienne de Waterloo, y explique que les programmes de reconnaissance entre pairs peuvent avoir des effets délétères sur la cohésion de groupe. Pour rappel, cette pratique managériale cherche à générer de la motivation en encourageant les salariés à reconnaître et à apprécier la contribution de leurs collègues. Il s’agit de faire en sorte que les employés n’aient plus l’impression d’être interchangeables au sein d’une entreprise mais qu’ils se sentent, au contraire, vus, compris et appréciés à leur juste valeur.