La récolte des fraises a débuté

Chez nous, c'est la saison des fraises. La récolte a commencé, et la production s'annonce d'ores et déjà abondante, selon les producteurs que nous avons rencontrés en région liégeoise, à Seny et Wanze.

Nous commençons à cueillir tous les jours vers 5 heures

Petit tour d'abord à Seny (Tinlot), dans le Condroz. Les trois entrepreneurs ont un peu plus de 20 ans. L'idée de produire des fraises est née pendant le confinement. "On avait envie d'un projet familial au niveau de l'exploitation agricole de mon papa" explique Joséphine Cassart. "C'est comme ça que, aimant la fraise tous les trois, nous avons décidé de nous lancer. Nous avons lancé nos premières fraises en août 2020 et nous avons eu notre première récolte en mai 2021. Ici, nous sommes à notre deuxième récolte."