La recherche de la basse de Paul McCartney est lancée

La recherche de la guitare basse de Paul McCartney est lancée, écrit lundi la BBC. "The Lost Bass Project" est le nom du projet en ligne qui doit permettre de retrouver l'instrument perdu depuis des dizaines d'années. Ses organisateurs veulent résoudre ce qu'ils nomment le "plus grand mystère dans l'histoire du Rock 'n' Roll".

L'objectif est de "réunir Paul McCartney avec sa basse Höfner d'origine", annonce-t-il sur leur plateforme dédiée à la cause, www.thelostbass.com. Tout le monde peut participer à l'enquête, en partageant "des histoires" et des informations actualisées sur l'objet disparu afin de se mettre concrètement sur sa piste.

En 1961, Paul McCartney était âgé de 19 ans lorsqu'il a remplacé l'ancien bassiste des Beatles qui avait décidé de quitter sa carrière de musicien pour embrasser celle d'un professeur d'université. Jusqu'alors, il jouait de la guitare et du piano au sein du groupe.

A Hambourg, en Allemagne, il achète une basse de marque Höfner 500/1 pour 35 euros. Elle est audible sur les enregistrements originels des tubes tels que "Love me do" et "Twist and Shout". Huit ans plus tard, elle a disparu sans laisser de trace.

Un livre a été dédié à cette disparition: "The Complete Violin Bass Story". C'est l'auteur Nick Wass qui est à la base du "Lost Bass Project", avec le soutien de deux journalistes.

Entretemps, la fameuse basse vaut bien plus que les 35 euros qui ont été dépensés pour elle à l'époque. En 2015, une guitare perdue par John Lennon a été revendue 2,2 millions d'euros. La guitare acoustique de Kurt Cobain avec laquelle il a joué un set dans l'émission "MTV Unplugged" a, elle, rapporté sept millions d'euros.