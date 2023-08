La recherche d'un kot à prix modéré s'apparente parfois à une galère, en particulier à Bruxelles

Face au manque de logements public, c’est le privé qui dicte sa loi, avec des loyers qui avoisinent en moyenne 600 euros à Bruxelles, ce qui les rend totalement inaccessibles. "Moi, je n’ai pas pu prendre un kot à Bruxelles, explique Ajar, une étudiante forcée de renoncer à son projet initial. Les logements sont ici beaucoup trop chers et j’ai deux frères. Prendre un kot pour moi et un kot pour mes frères, c’est compliqué."

Ces situations inquiètent depuis plusieurs mois la Fédération des étudiants francophones. "Ce qu’on demande, c’est d’avoir une grille qui fixe un prix maximum pour les propriétaires, pour éviter les abus, réclame Emila Hoxhaj, la présidente de la FEF. Il faut que le prix de ces logements reste accessible. On parle quand même d’un droit à l’éducation et d’un droit au logement. Et surtout, ce qu’on demande, à plus long terme, c’est d’avoir plus de parcs immobiliers publics, pour avoir un vrai contrôle démocratique sur ces prix, pour pouvoir loger les étudiants selon leurs moyens."

Et il y a urgence car d’ici 2030, on estime qu’il manquera au moins 90.000 logements pour accueillir tous les étudiants en Fédération Wallonie Bruxelles.



Selon l’étude Kotkompas, le nombre d’étudiants pourrait augmenter de 20% d’ici la fin de la décennie.