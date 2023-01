La recette pour une bonne galette des rois faite maison, miam !

Plus que quelques jours avant l’Epiphanie ! Tradition oblige, la galette des rois en sera. Et ne pensez pas que l’exercice soit impossible à la maison, que du contraire ! Voici une recette simplissime qui ravira les fabophiles et les becs sucrés ! Alors, à vos fèves, prêts, galettez !

Pour une galette :

250 gr de poudre d’amandes

250 gr de sucre semoule

Deux feuilles de pâte feuilletée

4 œufs

Un sachet de sucre vanillé

100 g de beurre

Une fève

En pratique :

Mélanger la poudre, le sucre, le sucre vanillé et les blancs d’œufs. Ajouter ensuite le beurre fondu et trois jaunes d’œufs, mélanger jusqu’à obtenir un appareil bien homogène. Dérouler les deux feuilles de pâte feuilletées, prendre le moule pour découper la forme exacte pour celle qui viendra dessus, l’autre la mettre dans le moule, ajoutez ajoutez-y préparation et glissez la fève. Ensuite recouvrez du disque de pâte préalablement découpé et collez les bords. Badigeonnez de jaune d’œuf et enfournez 20 minutes. Mettre au four à 220 degrés.

Bon appétit !