La recette originale de Margaux: poulet à l'estragon et aux poires

Pelez et coupez l’échalote en morceaux. Faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez-y la crème fraîche et la moutarde et laissez réduire à feu doux.

Coupez les blancs de volaille en morceaux et ajoutez-les dans la poêle avec la sauce. Faites cuire le tout pendant 10 minutes.

Pendant ce temps, pelez et coupez les poires et effilochez les feuilles d’estragon. Terminez le plat en les ajoutant. Laissez réduire pendant 5 minutes supplémentaires.

Servez le poulet à l’estragon avec du riz complet.