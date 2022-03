La recette en 3 ingrédients de Candice: Boulettes de pommes de terre au kasha

Boulettes de pommes de terre au kasha

Pour environ 40 petites boulettes

Préparation : 40 min.

Cuisson : 40 min.

1 Kg de pommes de terre (environ 6 pommes de terre)

200g de kasha

180g de farine

Faites cuire 2 pommes de terre à l’eau bouillante salée pendant 10 min.

Pendant ce temps, épluchez et râpez le reste des pommes de terre crues et mélangez-les au kasha et à la farine. Ajoutez le sel.

Egouttez et pressez les pommes de terre cuites en purée et ajoutez-les au mélange.

Confectionnez des petites boulettes (taille d’une balle de golf).

Faites bouillir une grande quantité d’eau dans une casserole et plongez-y les boulettes deux par deux. Laissez-les cuire 20 min.