La recette du dentifrice maison

Selon un sondage réalisé en 2020 sur plus de 11.000 Français, 73% des consommateurs se montrent de plus en plus réticents à l'idée d'utiliser des cosmétiques industriels. Les sondés déplorent notamment l'omniprésence des emballages plastiques et la présence de substances potentiellement nocives pour la santé, en particulier dans le dentifrice, le déodorant ou le gel douche. Alors, si on fabriquait soi-même ces produits, combien ça nous coûterait ?