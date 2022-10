La recette du chewing-gum maison

On va utiliser du gluten ? Yes. Il s'agit d'une substance (protéine) viscoélastique, parfaite pour mâcher des choses en bouche.

Viscoélastique ? Ce sont des matériaux qui ont des propriétés à la fois visqueuses et élastiques:

(a) visqueuse : la déformation augmente avec le temps lorsque la contrainte est appliquée - on peut donc l'étirer par exemple

(b) élastique : le matériau se déforme lorsqu'il est contraint et retourne ensuite à son état initial - comme un ressort pour situer.

Il s'agit d'un comportement intermédiaire entre solide élastique (exemple ressort) et un liquide visqueux newtonien (exemple le miel).

Portez des gants lors de la fabrication de la pâte à mâcher sympathique, car la pâte collante est difficile à manier à mains nues.