La recette du bœuf aux oignons du chef N’Zem, star des réseaux sociaux

Il agite la communauté des foodies sur les réseaux sociaux : le chef N’ZEM. Des vidéos qui cartonnent, des astuces cuisine futées, des petits plats de malbouffe transformés en repas de gastronomie, des restes réutilisés de manière simple et goûteuse, rien ne l’arrête. Entre fouets et smartphone, il dévoilait au micro de Bientôt à table – RTBF. be, sa recette de bœuf aux oignons !

Bœuf aux oignons

Qui ne raffole pas de ce plat ? J’ai comme l’impression qu’il ramène des souvenirs d’enfance à beaucoup d’entre nous…

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 7 minutes

300 g de rumsteck

300 g d’oignons rouges

300 g de riz

Sel

Marinade

1 cuillerée à soupe de sucre

1 cuillerée à soupe de sauce soja salée

1 cuillerée à soupe sauce soja foncée

1 cuillerée à soupe de sauce d’huître

3 cuillerées à soupe d’eau

1 cuillerée à soupe d’huile de sésame (facultatif)

1 cuillerée à café de Maïzena Sauce de cuisson

6 cuillerées à soupe d’eau

1 cuillerée à café de Maïzena

1 cuillerée à soupe de sauce soja foncée

2 cuillerées à soupe d’huile neutre

1. Détaillez le rumsteck en lamelles aussi fines que possible (si vous n’avez pas un bon couteau ou que vous n’êtes pas à l’aise dans l’exercice de découpe, vous pouvez congeler le morceau 1 petite heure pour le découper plus facilement). Placez la viande dans un saladier.

2. Dans un bol, mélangez tous les éléments de la marinade sans la Maïzena, puis versez le tout dans le saladier de viande émincée. Massez la viande avec vos mains bien lavées, puis ajoutez la Maïzena avant de poursuivre le massage. Laissez mariner à température ambiante le temps de cuire le riz et de réaliser la sauce de cuisson.

3. Émincez les oignons.

4. Lancez la cuisson du riz.

5. Lorsque le riz repose à feu éteint, faites chauffer un wok ou une poêle avec l’huile neutre. Versez la viande dans l’huile à peine chaude (c’est le secret d’une viande tendre : si l’huile est trop chaude, la viande va être agressée et se rétracter) et mélangez pour séparer les morceaux. La viande doit être juste colorée et à peine cuite. Débarrassez-la dans le saladier.

6. Versez les oignons émincés et une pincée de sel à la place de la viande sans aucune matière grasse et faites-les sauter pendant 1 ou 2 minutes pour qu’ils restent croquants. Redéposez la viande dans le wok et mélangez rapidement. Mélangez de nouveau la sauce de cuisson (la Maïzena a sûrement dû retomber) et versez-la dans le wok. Faites cuire quelques secondes à feu moyen, la sauce va épaissir instantanément.

Ici, je vous en propose une version facile et rapide, mais si vous avez le temps, faites-le mariner 24 heures, il n’en sera que meilleur. Astuce N-Z : Pour une viande tendre comme dans les restaurants, vous pouvez la saupoudrer à cru de 1 pincée de bicarbonate de soude avant d’y verser la marinade.

Recette tirée du livre: "ExtraOrdinaires. Transformez vos recettes du quotidien pour enfin sortir de l’ordinaire." Chef N-Zem. Ed Marabout