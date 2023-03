La recette des roulades de porc à la napolitaine de Carlo De Pascale

Carlo De Pascale présente sa recette des roulades de porcs à la napolitaine dans Le 6/8.

Le petit truc ? Bien plier les bords et bien diviser la farce avant de rouler. Et pour la cuisson en sauce, Carlo conseille de retirer les roulades quand elles sont cuites et d’en profiter pour faire réduire la sauce (c’est valable aussi pour les boulettes).

Ingrédients

300 g de carré de porc en très fines tranches

50 g de câpres au sel

30 g de pignons de pin

50 g de raisins secs

250 g de tomates pelées

300 g de haché de porc

100 g de jambon cru

10 cl de vin blanc

1 piment séché

2 c à s d’huile d’olive

poivre du moulin

Préparatio n

Faire tremper les câpres au sel dans de l’eau tiède pendant 2 heures, rincer ensuite à grande eau.

Faire tremper les raisins dans du vin blanc pendant 1 heure et les égoutter.

Hacher le jambon au couteau et le mélanger au haché. À ce mélange, ajouter les pignons, les raisins égouttés et les câpres bien rincés. Mélanger intimement, poivrer. Disposer un peu de la farce ainsi obtenue à la base de chaque tranche, puis rouler en pliant les bords et bien serrer.

Si l’opération est bien réalisée, il n’est pas nécessaire de ficeler la roulade, ni de la maintenir avec un cure-dents.

Faire revenir les roulades dans de l’huile d’olive, colorer de toutes parts et déglacer au vin blanc.

Ajouter ensuite les tomates pelées et le piment émietté. Cuire à feu très doux pendant environ 30 minutes. Si le liquide devait diminuer, rajouter un peu de tomates pelées, un peu d’eau ou un peu de bouillon.

Servir avec des épinards simplement poêlés (ou une salade de jeunes pousses d’épinards à l’huile d’olive et au citron), une purée de pommes de terre à l’huile d’olive.