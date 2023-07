La recette des palourdes farcies de l’été

Envie d’évasion et de découvertes culinaires ? Tous les samedis matin dès 11h00, l’équipe de Bientôt à table, vous emmène pour de savoureux road-trip ! Cette semaine, halte en Bretagne, une région culinaire entre terre et mer qu'apprécie particulièrement l'autrice Catherine Roig. Dans son dernier opus (*) elle nous livre la recette des palourdes farcies de la cheffe Nolwenn Corre de l'hostellerie de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin.

Avec sa passion des produits locaux et sa cuisine créative, elle a décroché sa première étoile au Michelin à 29 ans, en 2019, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Une jeune cheffe à suivre de près.



• 1 kg de palourdes

• 70 g de pain dur

• 5 gousses d’ail

• 6 échalotes

• ¼ de botte de persil

• 250 g de beurre salé

• Gros sel



6 PERS – 35 MIN DE PRÉPARATION – 10 MIN DE CUISSON – 2 H DE REPOS

Mettez les palourdes dans une passoire, placez le tout dans l’évier rempli d’eau froide salée au gros sel. Laissez les palourdes dégorger pendant 2 heures, rincez à grande eau.

Mettez un fond d’eau dans une grande casserole et portez à ébullition. Plongez-y les palourdes 10 secondes pour qu’elles s’ouvrent, égouttez.

Enlevez la coquille du dessus de chaque palourde. Réservez.

Mixez le pain dur, réservez cette chapelure.

Pour le beurre persillé

Pelez les gousses d’ail, blanchissez-les une minute dans une petite casserole d’eau bouillante.

Pelez et ciselez finement les échalotes, ciselez finement l’ail blanchi. Hachez le persil, placez-le dans une passoire et rincez-le, épongez au papier absorbant (cette opération lui permet de ne pas noircir à la cuisson). Mélangez bien les échalotes, l’ail et le persil avec le beurre, à l’aide d’une spatule.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Disposez les palourdes dans 6 petits plats à gratin remplis de gros sel. Posez un peu de beurre persillé sur chaque palourde, parsemez de chapelure et enfournez pour 6 minutes de cuisson.

Servez immédiatement.

(*) Recette tirée du livre La cuisine de la Bretagne. Food trip iodé en 100 recettes, Catherine Roig – Ed Hachette Cuisine.