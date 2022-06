La recette des carbonnades à la flamande

Ingrédients pour 6 personnes :

1.5 kg de carbonnades de bœuf

3 oignons

4 carottes

3 gousses d’ail

75 cl de Gueuze

1 CàS de sucre brun (cassonade)

2 feuilles de laurier – 1 branche de thym

1 CàS de moutarde

1 tranche de pain de mie blanc

100 gr de beurre

Préparation :

1/ Epluchez les oignons, les carottes et émincez-les.

2/ Dans une cocotte faire revenir les morceaux de viande légèrement farinés. Lorsqu‘ils sont bien dorés, ajoutez les légumes, le thym, le laurier, la cassonade et l’ail. Assaisonner sel et poivre.

3/ Faire colorer, mouillez alors avec la bière et posez la tranche de pain de mie tartinée de moutarde.

4/ Couvrir et laissez mijoter doucement pendant +/- 1h15’.

5/ Lorsque c’est cuit enlevez les morceaux de viandes et mélangez bien la sauce. Remettre la viande et servir avec des frites... et une bonne bière !!!

Bon appétit !