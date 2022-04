La recette de rouleaux croustillants feta épinard de Carlo De Pascale

C’est une pointe de soleil que Carlo de Pascale ramène dans vos assiettes. A travers sa recette du jour, de rouleaux croustillants feta épinard, il vous explique la différence entre la pâte de brick et la fillo, dans le 6-8.

Dans la cuisine du Maghreb, la turque ou grecque, on retrouve un grand nombre de recettes à base de feuilletée, toutefois ce n’est pas pour autant qu’il s’agit à chaque fois de la même. En effet, chacune en utilise de bien spécifique. Par exemple au Maghreb, il est de coutume d’utiliser de la pâte de brick qui est souvent de forme circulaire et plus rigide que la pâte filo, utilisée en Grèce. Bien qu’ayant quelques différences, elles peuvent être interchangeables affirme Carlo.