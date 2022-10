La recette de pain perdu toasté aux cèpes de Carlo De Pascale

Après vous avoir présenté tout ce que vous devez savoir sur les cèpes, Carlo De Pascale vous propose une recette de pain perdu toasté aux cèpes.

Pour nettoyer vos cèpes, n’utilisez pas d’eau ou le moins possible. L’idéal étant une petite brosse, un petit couteau ou éventuellement un papier mouillé. Pour Carlo, ce qui compte avec un produit aussi rare que le cèpe c’est le respect du produit.

La recette du pain perdu toasté aux cèpes :

On débite les cèpes, ensuite, avec l’ail et le persil, faites une persillade. Carlo vient ensuite préparer un lait de poule en mélangeant 2 œufs avec un peu de lait, du sel, du poivre et du fromage râpé. Il faut ensuite tremper les tranches de pain dans ce mélange.

Faites ensuite revenir vos champignons, après quelques minutes, ajoutez la persillade avec du beurre. Pendant ce temps faites revenir dans une poêle les tranches de pain mouillées. On vient ajouter les cèpes sur les pains et c’est prêt.