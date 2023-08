La recette de linguine al pesto "come a Genova" de Carlo De Pascale

Effeuiller le basilic, couper la gousse d’ail en deux et retirer le germe.

Dans le mortier, déposer les feuilles de basilic, l’ail, une pincée de sel, commencer à " pestare " par mouvements rotatifs puis progressivement ajouter noix, pignons, huile d’olive.

Incorporer ensuite les fromages préalablement râpés. Rectifier si besoin l’assaisonnement et poivrer très légèrement.

Cuire 400 g de linguine. Ajouter 2 pommes de terre coupées en petits dés et les haricots verts. Les pommes de terre libéreront de l’amidon qui aidera le pesto à mieux adhérer aux pâtes. Dans la soupière qui accueillera les pâtes, verser deux càs de pesto et une cuillère d’eau de cuisson et poser celle-ci sur la casserole d’eau bouillante afin de la réchauffer légèrement. Egoutter – pas trop – , mélanger les pâtes et servir la soupière à table. Apporter également du parmesan râpé et du pesto afin que chacun puisse ré-assaisonner son assiette suivant son goût.

