La recette de la ratatouille niçoise, pour une explosion de saveurs d'été

"La ratatouille n’est pas une tambouille, sa subtilité tient de l’insolence. Mais quand enfin, elle se livre, sa dégustation presque indécente vaut tous les mérites" Mireille Sanchez autrice du livre Méditerranée. Voyage dans les cuisines au micro de Bientôt à table. L’écrivaine nous le dit sans détour, cette recette demeure un dénominateur commun aux pays du bassin. D’ailleurs en voici la recette niçoise !

Préparation 20 minutes

Cuisson 1 heure

6 à 8 personnes

1 kg d’aubergines violettes longues

1 kg de courgette de Nice

1 kg de poivrons rouges

1,5 kg de tomates

4 gousses d’ail

1 bouquet garni

Huile d’olive

Sel et poivre noir

Quelle explosion de saveurs qu’une ratatouille lentement cuisinée sous les feux de l’été !

Laver les aubergines, courgettes et poivrons. Les sécher.

Couper les aubergines et les courgettes en dés, les réserver séparément. Eplucher les oignons, les émincer en dés. Couper les poivrons en 2, retirer les graines, puis les découper en dés. Ebouillanter les tomates, les peler, les couper en 2, retirer les graines, puis les concasser grossièrement. Eplucher les gousses d’ail, les écraser avec la lame d’un couteau. Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans une cocotte en fonte, y faire revenir les oignons avec les gousses d’ail 3 à 4 minutes tout en remuant avec une cuillère en bois. Lorsque l’oignon blondit, ajouter les tomates et le bouquet garni. Saler et poivrer au goût, couvrir, laisser cuire à feu doux.

Dans une poêle, mettre à revenir les courgettes dans de l’huile d’olive très chaude pendant 10 minutes tout en remuant de temps en temps. Les retirer avec une écumoire, les ajouter dans la cocotte avec les tomates e les oignons.

Remettre de l'huile d’olive dans la poêle, y faire frire les aubergines à feu vif, environ 10 minutes. Les retirer avec l’écumoire, les mettre dans la cocotte. Ajouter à nouveau de l’huile de la poêle, faire cuire les poivrons à feu vif également 10 minutes. Les ajouter dans la cocotte. Mélanger délicatement les légumes avec une cuillère en bois, saler et poivrer au goût. Laisser mijoter à feu doux 15 à 20 minutes.