Abaisser la pâte au rouleau ou au laminoir, sur une épaisseur de 1 mm, voire moins. Découper des bandes et les couper en carrés de 4 cm de côté, à l’emporte-pièce ou à la roulette.

Disposer une cuillère de farce au milieu, puis replier en triangle et ramener les deux pointes latérales vers soi en les soudants ensembles.

Porter le bouillon à ébullition et plonger les tortellinis 3 minutes.

