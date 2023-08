La recette d'un bon tzatziki maison de Carlo De Pascale, ça vous dit ?

Un légume qui accompagne nos tambouilles de l’été : le concombre ! En salade bien vinaigrée, en jus, en roulade, il se décline à l’envi ! Mais parmi nos marottes : le tzatziki ! Une préparation simplissime, économique qui se passe volontiers des préparations industrielles ! On essaye ? Recette de Carlo De Pascale au micro de Bientôt à table

Le tzatziki en quelques tours de main !

1 concombre

1 gousse d’ail

400 g de yaourt à la grecque

2 càs d’huile d’olive

2 càc de vinaigre de vin rouge ou de citron

Sel

Poivre noir du moulin

Le tzatziki en pratique

Laver, peler et râper le concombre. Le déposer dans une passoire au-dessus d’un récipient. Saler pour aider à l’égouttage. Laisser égoutter une demi-heure.

Presser l’ail. Mélanger ail, concombre râpé et yaourt. Saler et poivrer. Rajouter de l’huile d’olive et du vinaigre, un petit peu à la fois. Bien mélanger.

Vérifier l’assaisonnement et rajouter éventuellement huile, vinaigre, sel ou poivre.