La recette à 3 ingrédients de Candice : glace vanille express

Glace vanille express

Ingrédients pour 6 à 8 personnes

200ml de lait concentré sucré

600ml de crème entière

Les graines d’1 gousse de vanille

Préparation

Fouettez tous les ingrédients au batteur électrique pendant 3 min. jusqu’à ce que la préparation épaississe. Transférez dans un récipient et congelez 4 h minimum. Mixez au bout de 30 minutes, et une deuxième fois au bout de deux heures.

